Torjäger Shun Terada bleibt : Darum sind die KFC-Spieler von den Fans in der Grotenburg begeistert

Noch 30 Minuten nach Spielende wird die Mannschaft trotz Niederlage enthusiastisch gefeiert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Nach knapp vier Jahren spielt der KFC Uerdingen erstmals wieder in der Grotenburg. Die Performance der Fans ist erstklassig. Das Spiel hat jedoch allenfalls Oberligaformat. Aber das interessiert an diesem Tag niemanden.

Christopher Schorch war der Einladung der Fans gefolgt. Sie haben den Innenverteidiger nicht vergessen, der 2018 zum Aufstieg in die Dritte Liga beigetragen hat. Der inzwischen 33-Jährige, der 15 Jahre als Profi unter anderem für Hertha BSC, den 1. FC Köln und in Spanien gespielt und seine Karriere beendet hat, kam zur Rückkehr des KFC Uerdingen in die Grotenburg. Nach dem Spiel kam er und äußerte einen Wunsch, dem unsere Redaktion nachkommen möchte: „Schreib heute mal nichts über das Spiel, sondern über diese Fans.“

Aus gutem Grund, denn was sich in der Grotenburg abspielte, sucht seinesgleichen. Noch eine halbe Stunde nach dem Abpfiff standen die Fans im proppenvollen Franz-Raschid-Block und sangen und feierten. Sie waren derart glücklich, dass ihr Verein nach vier Jahren in der Fremde erstmals wieder in Krefeld ein Meisterschaftsspiel austragen konnte, dass das Spiel und Resultat für sie an diesem Tag anscheinend überhaupt keine Rolle spielten. „Das Spiel ist heute egal“, sagte Mike Raffelseder. „Heute ist es einfach nur Freude pur und Party, und genau das erleben wir heute alle hier.“

In der Grotenburg herrschte Ausnahmezustand: Die Rückkehr nach fast vier Jahren wurde zu einem wahren Freudenfest. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Was die Fans und Ultras des KFC Uerdingen an diesem Tag veranstalteten, beeindruckte die Spieler, die wenigen neutralen Gäste zutiefst und ist für den weniger sportaffinen Normalbürger völlig unverständlich und wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar. Es wurden Emotionen frei gesetzt, die sich die Menschen, darunter teils hart gesottene Kerle, im Alltag natürlich nicht erlauben. Es wurde gesungen, getanzt, umarmt und es kullerten auch ein paar Freudentränen. Da zeigte sich, dass die Grotenburg weit mehr ist als nur Heimspielstätte des hiesigen Fußballvereins. Für die Anhänger ist es ein Fußball-Tempel, eine Kultstätte, ein sozialer Treffpunkt.

So ist es verständlich, dass Mike Raffelseder einen Wunsch äußert: „Ich hoffe, dass die Grotenburg im Sommer 2023 endlich fertig saniert ist, damit wir dann, wenn wir wieder aufgestiegen sind, in der übernächsten Saison hier in der Regionalliga spielen können.“

Sitzkissen vom Sponsor Biolectra wurden an die Zuschauer verteilt, damit es auf den betonstufen nicht ganz so hart und schmutzig ist. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Die 0:4-Niederlage gegen Schlusslicht VfB Homberg wurde ausgerechnet von Pascale Talarski eingeleitet. Der 28 Jahre alte Stürmer des VfB Homberg, der für die kommende Saison einen Vertrag beim KFC unterschrieben hat, erzielte den Führungstreffer der Gäste. Talarski fiel aber nicht nur wegen seines Treffers auf, sondern auch als fleißiger Arbeiter, der den Ball forderte, festmachte, für Entlastung sorgte und Aktionen initiierte. „Es war ein verdienter Sieg“, sagte er. „Diese Fans, das Stadion – das ist unglaublich, muss aber endlich auch wieder so sein.“