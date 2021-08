Fußball-Oberliga : Schützenfest von Teutonia St. Tönis in Niederwenigern

Niederwenigern Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis zeigt bei dem Spektakel zwar in der Defensive erhebliche Schwächen, aber immerhin einen großen Kampfgeist. Der zweifache Torschütze Bajraktari sowie Regnery und Seki treffen.

Dass es keinen Sieger gab, war vor allem aus Sicht der Gäste ärgerlich. Denn die Mannschaft des krankheitsbedingt nicht mitgereisten Trainers Bekim Kastrati war über weite Strecken das fußballerisch bessere Team, was aber nicht reichte, um sich am Ende durchzusetzen. Ausschlaggebend war eine extreme Anfälligkeit der Dreierkette und deren Vorderleute bei Kontern, so dass sie ständig einem Rückstand hinterher laufen musste. In dieser Hinsicht verdiente sich Teutonia allerdings ein dickes Lob. Denn sie ließ nie locker, zeigte Moral und wurde dafür am Ende zumindest mit einem Punkt belohnt.