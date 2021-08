handball : So viel Rhein-Kreis steckt in Handball-EM

Der Dormagener Aron Seesing war einer der wichtigsten Spieler beim EM-Triumph der U19-Auswahl in Kroatien. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Rhein-Kreis Drei Nachwuchsspieler des Zweitligisten TSV Bayer Dormagen werden mit Deutschland U19-Europameister. Bei den im Finale deutlich mit 20:34 unterlegenen Kroaten ist ein beim Regionalligisten Neusser HV ausgebildeter Akteur der Star.

„24 sata“ (übersetzt 24 Stunden), die auflagenstärkste kroatische Boulevardzeitung, hatte in den Tagen der in Varazdin und Koprivnica ausgetragenen U19-Europameisterschaft einen absoluten Liebling: In dicken Lettern („Unser Deutscher!“) würdigte das Blatt die handballerischen Leistungen des in Neuss geborenen und aufgewachsenen David Jurisic, dessen Höhenflug in der Auswahl der Gastgeber erst im Finale von einer furios aufspielenden deutschen Team beendet wurde. Und auch der DHB-Nachwuchs vertraute auf die Qualität von im Rhein-Kreis ausgebildeten Talenten: Aron Seesing, Lennart Leitz und Sören Steinhaus (alle TSV Bayer Dormagen) standen in der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger, die das Endspiel mit 34:20 (Halbzeit 19:14) für sich entschied.

Dass dieser Triumph verdient war, daran hegte auch Josip Jurisic nicht den geringsten Zweifel. „Kroatien hat im Finale gegen eine so viel stärkere deutsche Mannschaft verloren.“ Der Sportliche Leiter des Neusser HV hatte seinen Filius vor Ort unterstützt, war auf ihn „genauso stolz wie auf die ganze Truppe“, müsste aber neidlos anerkennen: „Unsere Jungs haben eben nicht die Möglichkeit, A-Jugend-Bundesliga zu spielen.“ Während der 19-Jährige seine sportliche Karriere, die ihn über den NHV, Bayer Dormagen, die Rhein Vikings und den Wilhelmshavener HV nun zum VfL Eintracht Hagen geführt hat, in der 2. Liga fortsetzt, machte sich am Höhenberg der in Personalunion für den Bundesliga-Nachwuchs und die Herren-Zweitvertretung in der Oberliga zuständige Trainer David Röhrig so seine Gedanken über die Zukunft der frischgebackenen EM-Helden. „Das war ein Mega-Ereignis, und wenn man sieht, wie stark die Mannschaft in Kroatien aufgetreten ist, obwohl ihr viele zentrale Spieler gefehlt haben, zeigt das, wie breit der Jahrgang 2002/03 aufgestellt ist.“ Daraus folgert er: „Ganz so schlecht kann die Nachwuchsarbeit in Deutschland also nicht sei.“

„Kopf hoch, Ihr seit unsere Champions.“ 24 sata, die auflagenstärkste Boulevardzeitung Kroatiens, macht mit dem Bild von David Jurisic auf. Foto: NHV

Info Platzierungen der U19-EM in Kroatien Europameister Deutschland Zweiter Kroatien Dritter Spanien Vierter Slowenien 5. Dänemark, 6. Portugal, 7. Schweden, 8. Island, 9. Ungarn, 10. Frankreich, 11. Norwegen, Norway, 12. Italien, 13. Serbien, 14.Israel, 15. Russland, 16. Österreich

Doch er weiß auch um das größte Problem: „Entscheidend ist, was mit den Talenten danach passiert. In Deutschland werden sie in der 1. und 2. Liga nicht mehr eingesetzt.“ In Dormagen ist das anders: Aron Seesing gehörte bei den Männer des TSV schon in der vergangenen Saison zum Stammpersonal am Kreis, ist mit 18 Jahren schon so weit, dass Röhrig in der A-Jugend nun auf ihn verzichten muss.

Auch Lennart Leitz und Sören Steinhaus, im Frühjahr gemeinsam mit Seesing Deutscher U19-Vizemeister, schnupperten schon in der vergangenen Spielzeit Zweitliga-Luft im Team von Trainer Dusko Bilanovic.

Unbezahlbare Erfahrung, die das Trio, das der aufgrund einer Verletzung nicht für die EM nominierte Lucas Rehfus zu einem Quartett erweitert, auch für den Bundestrainer wertvoll macht: Seesing war in Kroatien integraler Bestandteil des Innenblocks, so was wie das Prunkstück des neuen Europameisters. Leitz war auf Rechtsaußen gesetzt und im engen Halbfinale gegen Spanien (31:30) mit sieben Treffern bester deutscher Werfer. Der 18-Jährige steht wie kein Zweiter für die am Höhenberg geleistete Jugendarbeit. „Er spielt seit der E-Jugend hier, ist damit ein Ur-Dormagener“, sagt Röhrig. Seesing und Steinhaus, der bei der EM auch in der Rolle des Ergänzungsspielers überzeugte, kamen bereits als C-Jugendliche. Und die nächste Generation steht schon parat: Die B-Jugendlichen Max (Rückraum) und Jan Schmidt (Kreisläufer), beide Jahrgang 2005, haben eine Einladung für den Lehrgang der Jugend-Nationalmannschaft (Jahrgang 2004/2005) erhalten.