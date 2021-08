Fußball-Landesliga : Schwache Tönisberger unterliegen VSF Amern 0:3

Tönisberg Das hatte sich der Fußball-Landesligist ganz anders vorgestellt. Doch zum Saisonauftakt blieb er in den Startlöchern hängen, fand überhaupt nicht zu seiner Form und unterlag gegen VSF Amern glatt mit 0:3.

(uwo) Auf Andreas Weinand dürfte in den nächsten Wochen eine Menge Arbeit zukommen. Denn das, was der VfL Tönisberg zum Saisonauftakt der Landesliga bot, war alles andere als ligatauglich. Das legte die glatte 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen die VSF Amern schonungslos offen. Mit dem Ergebnis war der VfL sogar noch gut bedient. Hätte Keeper Nick Esser keinen so guten Tag erwischt, hätte es schon vor der Pause noch öfter eingeschlagen.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber Defizite in allen Mannschaftsteilen. Im Aufbauspiel verzettelten sie sich immer wieder in der gut organisierten Gäste-Defensive und verzeichneten folglich keine einzige Torchance. Dazu kamen große Probleme, wenn die Gäste um den gut aufgelegten Ex-St. Töniser Darius Strode aus dem Mittelfeld schnell und steil nach vorne spielten oder zu Standardsituationen kamen, wie beim 0:1 durch Karim Sharaf (13.). Individuelle Fehler taten ihr Übriges. Nach einem Foul von Hendrik Rouland verwandelte Strode den fälligen Elfmeter zum 0:2 (28.) und ein Ballverlust von Jan An der Heiden leitete das 0:3 durch Maximilian Gotzen ein, der allein auf Esser zulief und sicher vollstreckte (55.). Mit dem dritten Treffer war die Begegnung gelaufen. Immerhin bemühte sich die Weinand-Elf bis zum Schluss um Schadensbegrenzung, konnte sich aber im Großen und Ganzen auch trotz diverser Wechsel nicht mehr steigern und unterlag am Ende hoch verdient.