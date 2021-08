Fortuna plötzlich im Hintertreffen : Dieser Liga-Konkurrent baggert an Luka Krajnc

Luka Krajnc. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna will Luka Krajnc. Und Luka Krajnc will zurück zur Fortuna. Dachte man. Denn nun ist ein Liga-Konkurrent der Düsseldorfer ins Rennen um den Slowenen eingestiegen und hat gute Chancen, den Innenverteidiger zu verpflichten. Um welchen Klub es sich handelt.

Fortuna ist weiterhin auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Noch eine Woche haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Uwe Klein Zeit, einen passenden Spieler zu finden und zu verpflichten. Wobei sie eigentlich schon längst einen Akteur ins Auge gefasst hatten. Trainer Christian Preußer hatte bereits vor einigen Wochen im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass man sich auf dieser Position im Idealfall noch mit einem Linksfuß verstärken möchte. „Ein Innenverteidiger, mit den Komponenten, die Luka Krajnc mitbringt, würde gut passen“, sagte er.

Einen Haken gab es da allerdings. Für den Slowenen wollte Fortuna an Frosinone keine Ablöse überweisen. Demzufolge hätte Krajnc seinen Vertrag in Italien auflösen oder der italienische Zweitligist den Spieler ablösefrei ziehen lassen müssen, damit der Rückkehr nach Düsseldorf nichts mehr im Wege steht. Das Problem: Im Zuge dessen hätte der 26-Jährige auch enorme Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen. „Frosinone möchte mich eigentlich nur loswerden, ich kann auch ohne Ablöse gehen. Aber dann müsste ich auf viel Geld verzichten, weil mein Vertrag wirklich gut ist“, sagte er in der vergangenen Woche gegenüber „Express.de“. Und weiter: „Ich muss mich eben mit Frosinone auf eine faire Auflösung einigen.“

So weit, so gut. Fortuna wollte gern pokern. Frei nach dem Motto: Wer zuerst zuckt, der verliert. Nicht geplant war es allerdings, dass nun ein Konkurrent in das Rennen um Krajnc eingestiegen ist. Nach Informationen unserer Redaktion will Hannover 96 den Innenverteidiger unbedingt verpflichten. Das deckt sich mit den Informationen von „Sportitalia“. Die Niedersachsen haben sich mit Krajnc und dessen Berater sogar schon getroffen. Die Vertragsgespräche befinden sich auf der Zielgeraden, der Deal soll noch in dieser Woche finalisiert werden.

Für Fortuna wird es daher schwer, den Slowenen doch noch von einem erneuten Wechsel ins Rheinland zu überzeugen. Denn in Hannover kann er nach Informationen unserer Redaktion mehr verdienen als bei Fortuna und müsste keine allzu großen Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Aus dem Umfeld des Innenverteidigers scheint die Devise klar: „No money, no Luka!“