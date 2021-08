Ruder-Bundesliga : Frauen-Achter des CRC wahrt die Chance

Geschwächelt, aber die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt: der Frauen-Achter des Crefelder Ruder Club. Foto: Crefelder Ruderclub

Krefeld Die Männer des CRC hingegen schwächeln und rutschen mit ihrem Achter in der Ruder-Bundesliga auf Rang elf ab. Aber auch bei den Frauen lief es nicht optimal. Trotzdem haben sie vor dem Finale eine gute Ausgangsposition.

(RP) Nach einer zweiwöchigen Pause traf sich die Ruder-Bundesliga in Minden. Bei den Männern gab es eine Wiederholung des Finales aus Dortmund. Der Riemax-Achter Osnabrück forderte den Münster-Achter zur Revanche auf. In einem packenden Finale waren es aber erneut die Münsteraner, die ihren Bug über die komplette 350-m-Sprintdistanz vorne hatten. Damit hat das Team seine Tabellenführung auf zwei Punkte ausgebaut. Das Duell um Platz drei gewann der Lokalmatador, der Melitta-Achter Minden vor dem Team aus Hamburg.

Der Männer-Achter des Crefelder Ruder-Clubs konnte nach Platz acht am ersten Renntag die angestrebte Position in der ersten Hälfte des Feldes nicht verteidigen. Im Achtelfinale wurden die Weichen gestellt mit einer denkbar knappen Niederlage gegen Hannover. Am Ende landete das Team von Steuerfrau Anna Lülfing auf Rang zwölf. In der Tabelle rutschen die Krefelder damit auf Platz elf ab. „Wir haben noch alle Chancen, uns auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte hochzuarbeiten. Die Punktestände sind sehr eng beisammen. Wir müssen vor allem auf den ersten zehn Schlägen schneller auf Geschwindigkeit kommen. Das wird im Training jetzt im Fokus stehen“, sagte Anna Lülfing mit Blick auf die Chancen für den letzten Renntag.

Bei den Frauen sorgte Banner Wiking Linz für eine kleine Überraschung. Das Team aus Österreich besiegte im Finale die amtierenden Liga-Champions von 2019, den HavelQueen-Achter Berlin, und gewann damit erstmals in seiner Ligageschichte Gold. Und nicht nur das – die Mannschaft um Steuerfrau Theresa Danninger ist nun Tabellenführer, punktgleich mit den Berlinerinnen. Das verspricht ein extrem spannendes Liga-Finale in drei Wochen in Münster.

Der als Tabellenführer angereiste Crefelder Ruder-Club hat in Minden ein wenig geschwächelt. Mit Platz vier haben die Krefelderinnen aber die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt. Das Team von Trainer Markus Wöstemeyer steht jetzt mit einem Punkt Rückstand auf Linz und Berlin auf Platz drei der Tabelle. Mit einem Sieg am letzten Renntag in Münster ist dem CRC der Sieg in der Bundesliga 2021 aber nicht mehr zu nehmen.