Tennis-Niederrheinliga : HTC Blau-Weiß und CHTC sind abgestiegen

Sven Pisters nennt die Gründe für den Abstieg. Foto: reinartz

Krefeld In der Tennis-Niederheinliga sind am Wochenende die ersten Entscheidungen gefallen. Dabei überwiegen die Enttäuschungen, denn gleich zwei Krefelder Vereine können die Klasse nicht halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Luisa Schoofs

Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Blau-Schwarz Düsseldorf machten die Damen 40 des Crefelder HTC in der Tennis-Niederrheinliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nur Silke Galla und Ina Frank mussten sich im Einzel geschlagen geben. Zwei Doppel wurden gewonnen. „Wir bleiben wir mit 2:2 Punkten auf dem zur Zeit sicheren vierten Tabellenplatz. Platz. Alle drei Mannschaften hinter uns haben noch 0 Punkte. Es gibt nur noch einen Spieltag. Da werden wir auch gut besetzt antreten. Daher sind wir guter Dinge, dass wir die Liga halten können“, erklärte Mannschaftsführerin Nicola Wellen-van Fürden.

Kein Grund zur Freude hatten die Herren 55 des CHTC, die ihr „Endspiel“ um den Klassenverbleib gegen Germania Hoisten recht unglücklich mit 4:5 verloren haben und damit aus der Niederrheinliga abgestiegen sind. Nach den Einzeln und zwei Doppeln stand es 4:4. Im Drittel Doppel mussten die Krefelder nach dem ersten Satz (6:7) wegen einer Verletzung aufgeben. In der anderen Gruppe kamen die Herren 55 des TK Rot-Weiß Kempen ohne Spiel zu einem 9:0-Sieg, da Bocholt nicht angetreten ist. Damit beenden die Kempener die Saison als Tabellendritter und bleiben in der Liga.

In einem echten Krimi mit vier Match-Tiebreaks mussten sich die Damen 50 von Rot-Weiß Grefrath im Heimspiel gegen den Düsseldorfer SC mit 4:5 (3:3) geschlagen geben. Am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der Aufsteiger von der Niers in der Niederrheinliga bleibt.

Bei den Herren 40 bleibt Blau-Weiß Krefeld nach der 4:5-Niederlage gegen den Gladbacher HTC weiter ohne Sieg und steht bereits als Absteiger fest. „Wir haben zwar noch mal alles gegeben. Trotz eines 2:4 nach den Einzeln war ein Sieg noch in Reichweite, aber am Ende war es zu wenig“, sagte Mannschaftsführer Sven Pisters. Durch eine ungünstige und nicht unbedingt zu erwartende Abstiegskonstellation in der Regionalliga gibt es nun vier Absteiger in der Niederrheinliga. „In einer Saison, wo wir zu viele enge Spiele verloren haben und zu viele verletzte Spieler zu beklagen hatten, bricht uns das nun das Genick“, sagte Pisters.