Kultur in Krefeld : Kunstpreise „City Artists“ - Bewerbung bis 29. April

Künstler Uwe Esser gewann 2021 einen der Preise des Wettbewerbs „City Artists“. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Das Kultursekretariat des Landes NRW vergibt die Preise, die mit 5000 Euro je Künstler und Mitgliedsstadt dotiert sind. Eine Bewerbung kann jetzt eingereicht werden.

(RP) Das NRW-Kultursekretariat schreibt gemeinsam mit den Mitgliedsstädten die Kunstpreise „City-Artist 2022“ aus. Die zehn Preise werden im Sinne einer Förderung (Stipendium) für Bildende Künstler aus den Sparten Malerei, Skulptur, (Video-) Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie in der Gesamthöhe von bis zu 50.000 Euro vergeben und betragen 5.000 Euro je Künstler und Mitgliedsstadt. Es werden bis zu zehn Künstler aus zehn Mitgliedsstädten ausgezeichnet.

Neben Krefeld beteiligen sich die Städte Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Mönchengladbach, Moers, Mülheim an der Ruhr, Münster, Neuss, Oberhausen, Recklinghausen, Solingen und Wuppertal an dem Kunstpreis. Die Ausschreibung richtet sich an einzelne Künstler, die eine künstlerische Ausbildung (Hochschule, Akademie, Meisterklasse oder ähnliche Abschlüsse) genossen haben und/ oder eine Reihe von Ausstellungen zum Beispiel in Museen, Kunsthallen, Kunstvereinen vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Mitgliedsstadt haben, in der sie sich bewerben.

Künstler, die sich in den Vorjahren beworben haben, sind herzlich eingeladen, sich erneut zu bewerben. Ausnahme: Die bisherigen Preisträger können sich nicht erneut bewerben. Zu den Gewinnern des vergangenen Jahres zählte beispielsweise Uwe Esser. Der Krefelder Künstler überzeugte die Jury mit seiner Bildsprache, „die in der Vielfalt der Materialien, der Motive und der Alltagsgegenstände einen facettenreichen Kosmos von Assoziationen, Empfindungen und Erinnerungen eröffnet“. Auch in diesem Jahr wird eine lokale Jury unter Federführung des Krefelder Kulturbüros einen Künstler auswählen und diesen der zentralen Jury des NRW-Kultursekretariats vorschlagen.

Gültig sind ausschließlich digitale Bewerbungen, die per E-Mail eingehen. Die Bewerbung (maximal zwölf Seiten und in einer pdf-Datei zusammengefasst) soll einen künstlerischen Lebenslauf mit aussagekräftigen Angaben zur Ausbildung und zu Ausstellungen (maximal zwei Seiten) sowie Referenzen und Werkbeispiele enthalten. Internetverweise sind möglich, jedoch nicht maßgeblich. Ergänzend zur Bewerbung wird ein Anschreiben (maximal zwei Seiten in einer pdf-Datei) erwartet, in dem unter anderem die beabsichtigte Verwendung des Preisgeldes für ausschließlich künstlerische Zwecke dargelegt wird. Die Gesamtgröße des E-Mail-Anhangs sollte zehn Megabit nicht überschreiten.

In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass für die Jurys neben den Angaben zur Verwendung des Preisgeldes vor allem die Arbeiten der Künstler maßgeblich sind. Die Ausschreibungsfrist endet am 29. April. Später eingehende Einreichungen können nicht berücksichtigt werden. Die Entscheidung der zentralen Jury wird spätestens bis zum 30. September bekannt gegeben.