Aus der Wirtschaft im Kreis Viersen : Volksbank Krefeld gratuliert acht Nachwuchskräften

Nettetal/Brüggen Nachdem sie ihre Prüfungen ausgezeichnet bestanden haben, übernimmt die Volksbank Krefeld acht ihrer ehemaligen Azubis. Sie werden in verschiedenen Filialen im Geschäftsgebiet eingesetzt.

Die Volksbank Krefeld gehört auch in diesem Jahr wieder zu den besten Ausbildungsbetrieben der IHK-Mittlerer Niederrhein. Die meisten der jungen Bankkaufleute finden nun ihren Platz in der Volksbank Krefeld. Sie werden in verschiedenen Geschäftsstellen ihre erworbenen Kenntnisse einsetzen. „Die jungen Bankkaufleute streben nach der Ausbildung ein berufsbegleitendes Studium oder andere Weiterbildungen an, um sich für weitere Aufgaben in der Bank zu qualifizieren“, so Christoph Gommans.