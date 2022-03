Handball-Oberliga : Adler Königshof überrascht

Krefeld Das Team gewann in der Handball-Oberliga gegen den Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach mit 35:29. Erfolgreichster Torschütze war Kapitän Sebastian Bartmann, der elf Treffer zum Erfolg beisteuerte.

Es war erst die zweite Saisonniederlage von Borussia Mönchengladbach überhaupt. „Ich bin heute verdammt stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Marius Timofte. Das Hinspiel hatte er mit seinen Mannen in Mönchengladbach am 2. Spieltag noch mit 14:33 verloren. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten sich die Adler zum Ende der ersten Halbzeit bereits mit zwei, drei Toren absetzen. Von der 43. bis zur 46. Minute gelang der Timofte-Truppe ein 5:0-Lauf, man setzte sich von 19:18 auf 24:18 ab. Dreimal führte man gegen den Tabellenführer sogar mit acht Treffern Differenz (29:21, 30:22, 31:23). Am Ende feierte man einen 35:29-Erfolg über Borussia Mönchengladbach. Durch den sechsten Saisonsieg bleiben die Adler weiter Tabellenfünfter in der Oberliga. Adler: Lindenau, Breuer – Meurer (9), Schumacher, Eiker, Legermann (3), Kuhlen (3), Bartmann (11), Vogel (2), Reiners (4), Crnic (2), Zavada (1).