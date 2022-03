Missbrauchsprozess am Krefelder Landgericht : Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Krefeld Ein 55 Jahre alter Mann muss sich wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter seit Donnerstag vor dem Landgericht Krefeld verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm über 1200 Taten vor. Beim Prozessauftakt bestritt der einschlägig vorbestrafte Angeklagte die Vorwürfe.

(RP) Laut Anklage missbrauchte der Mann das Mädchen zwischen Juni 2004 und Oktober 2007 vielfach sexuell, als das Kind zwischen zwei und sechs Jahre alt war. Erst als das Jugendamt das Mädchen am 19. Oktober 2007 in Obhut nahm, soll dies die Tatserie beendet haben. „Ich habe sie niemals angefasst“, erklärte der Stiefvater am Donnerstag. Dazu hätte er gar keine Zeit gehabt. „17 Stunden habe ich am Tag gearbeitet“, sagte er: frühmorgens als Zeitungszusteller und danach bis 18 Uhr bei einem Reifenservice. Die Staatsanwältin sagte, der Mann habe das Mädchen mehrfach zu Hause und einmal in einem Elektrofachmarkt missbraucht. „Stimmt alles nicht“, entgegnete der Angeklagte.