Schwere Darmerkrankung : Trauer im Krefelder Zoo um Spitzmaulnashorn Nane

Im Februar 2006 brachte Nane den kleinen Bullen Davu zur Welt. Der Nachwuchs war das erste Spitzmaulnashorn, das in NRW geboren wurde. Zwei Jahre später zog er in den Zoo von Dvur Kralove in Tschechien um. Foto: Zoo

Krefeld Nashornkuh Nane, die im Krefelder Zoo für zahlreichen Nachwuchs der bedrohten Tierart gesorgt hat, musste aufgrund einer schweren Darmerkrankung eingeschläfert werden. Bulle Usoni soll nun eine neue Partnerin erhalten.

Das Spitzmaulnashorn wurde zuletzt intensiv von den beiden Zootierärztinnen behandelt, die sich für Untersuchungen und Narkosen zusätzlich externe Unterstützung von Spezialisten in der Behandlung der sensiblen Dickhäuter holten. Zunächst sah es so aus, als erholte sich das Tier von der Erkrankung. Nach einer erneuten dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustandes entschied sich der Zoo schweren Herzens, die Nashornkuh einzuschläfern. Die folgende Sektion ergab eine schwere Darmerkrankung, die in dem bis zu 20 Meter langen Darm keinesfalls operabel gewesen wäre.

Nane wurde 1991 im Zoo Berlin als viertes Jungtier ihrer Mutter geboren. Daher kommt auch ihr Name, der „Die Vierte“ bedeutet. Sie zog 1994 in Krefeld ein und lebte zunächst mit dem Bullen Jakob hier. Dieser hatte jedoch wenig Erfolg bei ihr und wurde vom Zuchtbuch nach Frankreich umgesiedelt. Im Jahr 2003 zog dann Bulle Usoni in Krefeld ein. Die beiden harmonierten sofort. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Im Februar 2006 kam Davu als erstes Spitzmaulnashorn in NRW zur Welt. Diese Sensation bescherte dem Zoo einen immensen Besucherzulauf und markierte den Beginn der Erfolgsgeschichte in der Nashornzucht. Zügig folgten vier weitere Jungtiere: Thabo (2008), Kibibi (2010), Nabila (2013) und Najuma (2016). Najuma war das erste Jungtier, das in Krefeld unter freiem Himmel geboren wurde. Sie kam am frühen Morgen auf der gerade eröffneten neuen Außenanlage zur Welt.