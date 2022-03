Hilfsaktion der Krefelder Tafel : Ukraine-Spendenaktion - Sachspenden bis Montag bringen

Krefeld Die Mitglieder der Krefelder Tafel sammeln zusammen mit der Stadt und der Gesamtschule Kaiserplatz im Bunker an der Friedrich-Ebert-Straße.

Die Stadt hat gemeinsam mit der Krefelder Tafel bis einschließlich Montag 7. März, eine Abgabestelle im Bunker an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Schönwasserstraße eingerichtet. Dort können täglich (auch über das Wochenende) zwischen 8 und 16 Uhr folgende Sachspenden abgegeben werden: Erste-Hilfe-Taschen, Ibuprofen und Paracetamol, Babynahrung in Gläschen, Schlafsäcke, Hygieneartikel (Zahnbürste und Zahnpasta, Windeln, Tampons, Binden). Diese sollen noch in der kommenden Woche in das Grenzgebiet zur Krisenregion gebracht werden. Andere Sachspenden werden aktuell noch nicht angenommen.