Impfungen im Seidenweberhaus sind weiterhin möglich. : Corona – auch Ungeimpfte dürfen wieder in Lokale, zu Kultur und Sport

140 neue Corona-Infektionen in Krefeld verzeichnet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 2. März (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher hat die Verwaltung insgesamt 41.357 Corona-Infektionen gemeldet. Genesen sind 38.495 Personen, 140 neu seit dem Vortag. Als aktuell erkrankt gelten somit 2.624 Personen, genau wie am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 675,4 (Vortag 795,3).