Abschiedsprogramm von Intendantin Bettina Masuch : Factory Finale im Tanzhaus NRW

Jan Martens zeigt mit dem GRIP & Dance on Ensemble zum Auftakt am 4. und 5. März sein Stück „Any attempt will end in crushed Bodies and shattered Bones”. Foto: Phile Deprez

Düsseldorf Mit dem „Factory Finale“ vom 4. März bis 4. April, verabschiedet sich Intendantin Bettina Masuch nach acht Jahren vom Tanzhaus NRW und gibt im Sommer den Staffelstab weiter an Ingrida Gerbutavičiūtė.

Das von Tanzhaus-Intendantin Bettina Masuch entwickelte Konzept des Factory Artist hat sich als Sprungbrett für nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler erwiesen, ihre Arbeiten einem großen Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig bekamen sie die Chance, sich auszuprobieren, Grenzen auszuloten und über einen längeren Zeitraum eine enge Beziehung zum Tanzhaus NRW aufzubauen.

Zwischen 2014 und 2022 wurden regelmäßig drei Choreografinnen und Choreografen für zwei Jahre für eine Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch eingeladen. Die daraus entstandenen Verbindungen reichten oft über diese Zeit hinaus und führten zu weiteren Kooperationen. Ein Beispiel dafür ist Cho Ka Fai, der bereits im Januar während des „Temps D’Images“ Festivals“ eine Work-in-Progress vorstellte und auch beim Finale am 29. und 30. März (jeweils um 20 Uhr) mit seinen „Postcolonial Spirits“ dabei sein wird.

Bettina Masuchs Konzept ging nicht zuletzt auch deshalb auf, weil es den Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit bot, sich finanziell abgesichert kontinuierlich weiter zu entwickeln. Bewusst habe man junge Künstlerinnen und Künstler mit einer zeitgenössischen Handschrift gesucht, „die nicht mit dem Rücken zur Wand arbeiten, sondern sich mit den Fragen des heutigen Lebens beschäftigen“, umreißt Bettina Masuch die Voraussetzungen, ein Factory Artist zu werden. „Es war eine große Freude mitzuerleben, wie diese herausragenden Choreografinnen und Choreografen das Tanzhaus NRW zu ihrem temporären Zuhause gemacht haben“, zieht die scheidende Intendantin ein positives Resümee der letzten acht Jahre.

Zum Finale haben sich Artists angekündigt, die zum Teil schon am Beginn des Projekts dabei waren, wie Jan Martens – Factory Artist von 2014 bis 2016 – mit dem GRIP & Dance on Ensemble, der zum Auftakt am 4. und 5. März, jeweils ab 20 Uhr, sein Stück „Any attempt will end in crushed Bodies and shattered Bones” zeigt. Martens lädt dafür Tänzerinnen und Tänzer zwischen 17 und 70 Jahren zur gemeinsamen Performance ein, um die Vielfalt der Stimmen und Ausdrucksformen verschiedener Generationen aufzuzeigen.

Die in Glasgow lebende Performerin Claire Cunningham setzt sich in ihren Arbeiten und ihrem Symposium „Choreography of Care“ am 22. (11 bis 19 Uhr) und 23. März (10 bis 17 Uhr) mit Choreografien für Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderung auseinander. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wenig Rücksicht die Kunstform Tanz auf ein Handycap nimmt. Umso wichtiger findet sie, dass sich das ändert und sowohl die Branche als auch das Publikum dafür sensibilisiert wird, dass sich aus einer vermeintlichen Behinderung ganz neue Chancen des Ausdrucks ableiten lassen. Claire Cunningham war von 2017 bis 2019 Factory Artist in Düsseldorf.

Also Solokünstler zeigt Alfredo Zinola in der Reihe „Kleine Monster“ seine Performance „200 Ways“ am 2. und 3. April jeweils um 15 Uhr. Zinola ist seit 2020 Factory Artist und hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Dialog mit einem jungen Publikum durch seine Choregrafien zu treten und es so an den Tanz heranzuführen.

In seiner Performance „Urban Creatures” setzt sich Sebastian Matthias, ebenfalls Factory Artist der ersten Stunde (2014 bis 2016), mit einer vermeintlichen Bedrohung digitaler Inhalte und Datenträger auf den Körper auseinander. Zu sehen am 2. April (20 Uhr), 3. April (18 Uhr) und 4. April (11 Uhr).

Es wird auch wieder einen „Factory Artist Marathon Talk“ am 2. April von 16 bis 19 Uhr geben. Dabei kommen die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Kollegen ins Gespräch. Der Eintritt ist frei.

Weitere Künstler, die sich in den nächsten vier Wochen angekündigt haben, sind u. a. Ligia Lewis, Rent Shemesh und Alexandra Waierstalls mit einer Preview ihres neuesten Stücks „In the Heart of the Heart of the Moment“ am 26. März um 20 Uhr.