Fußball-Kreisliga A : Hülser SV ohne Trainer Andre Wienes zum Spitzenreiter

Krefeld Und auch Winter-Rückkehrer Nick Falcone fehlt der Mannschaft, weil er nach seinem Platzverweis noch gesperrt ist. Dennoch rechnen sich die Gäste beim Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A SV St. Tönis etwas aus.

Am 16. September 2018 stand Andre Wienes im zarten Alter von erst 31 Jahren erstmals als neuer Trainer des A-Ligisten Hülser SV an der Seitenlinie. Vorher war er am Hölschen Dyk für die A-Junioren verantwortlich und löste den glücklosen Stefan Trienekens nach einer 0:5-Heimschlappe gegen den SV Vorst ab. Die Verantwortlichen der Grünhemden hatten damals am ehemaligen Profi von Bayer Uerdingen und Fortuna Düsseldorf, der in der Spielzeit 1986/1987 mit dem FC Bayer bei den B-Junioren deutscher Meister wurde, trotz des Abstiegs eine Saison zuvor aus der Bezirksliga festgehalten. Seit dem Amtsantritt von Wienes wurde nicht mehr zurückgeschaut, sondern nur noch nach vorne geblickt. Das mit vielen eigenen Talenten und nach und nach auch mit Rückholaktionen ehemaliger Spieler. Ähnlich wie es beim VfR Fischeln läuft. Der allerdings hat viel bessere Voraussetzungen, weil die Erste in der Landesliga kickt und die A-Junioren in der Niederrheinliga. Wienes, beruflich als Steuerfach-Angestellter tätig, beendete seine aktive Laufbahn - neben Hüls spielte er auch für Kempen - wegen einer komplizierten Knieverletzung früh. Aber ebenso früh strebte er, nicht verheiratet, aber liiert, die Trainerkarriere an.