Aktion des Krefelder Netzwerk „Wirtschaft & Familie“ : Krefelds familienfreundlichster Betrieb gesucht

Krefeld Zum vierten Mal wird das Unternehmen gesucht, das sich am vorbildlichsten um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemüht. Neuerdings können auch Mitarbeiter ihren familienfreundlichen Arbeitgeber nominieren.

Nach Pandemie bedingter drei- statt zweijähriger Pause sucht das Krefelder Netzwerk „Wirtschaft & Familie“ in diesem Frühling zum vierten Mal das familienfreundlichste Unternehmen der Stadt. Mitmachen kann jede Sparte und jeder Betrieb, egal wie groß er ist. Bewerbungen müssen bis zum 31. Mai eingereicht werden.

Auch in diesem Jahr winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro, das die Sparkasse Krefeld und die SWK Stadtwerke Krefeld AG ausloben und das auf die drei Erstplatzierten verteilt wird. Die Gewinner werden außerdem im Rahmen des „Business Breakfast“ geehrt und können ihre Auszeichnung bei der Suche nach Mitarbeitern als dicken Pluspunkt nutzen. „Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel kann Familienfreundlichkeit ein entscheidender Faktor sein im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter“, sagt Ricarda Stamms, Projektmanagerin bei der Wirtschaftsförderung Krefeld mbH und Projektleiterin des Netzwerks „Wirtschaft und Familie“.

Eine Neuerung gibt es im Vergleich zu den Vorjahren. Erstmals können auch Mitarbeiter ihr Unternehmen als familienfreundlich vorschlagen. Der Hintergrund: „Am Niederrhein sind die meisten Unternehmer eher bescheiden und machen viel in diesem Bereich, ohne das sie es an die große Glocke hängen oder es ihnen als auszeichnungswürdig bewusst wäre. Mitarbeiter haben da vielleicht manchmal einen anderen Blick und können objektiver einschätzen, wie gut ihr Unternehmen in diesem Bereich aufgestellt ist“, weiß Eckart Preen, Leiter von Krefeld Business.