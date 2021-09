Bundestagswahlkampf in Krefeld : Ein Kickboxer will in den Bundestag

Krefeld Der SPD-Kandidat Philipp Einfalt kam über die Gewerkschaftsarbeit zur Politik. Er möchte in der Bildungspolitik mehr Projekte und Aufgaben über den Bund bewerkstelligen – es gebe zu viele Blockaden zwischen Kommunen, Ländern und Berlin.

Die Stadt geht gerade mit ihrer Prioritätenliste zur Sanierung der Krefelder Schulen einen wichtigen Schritt und hat hier ordentlich vorgelegt. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich hierbei unterstützen und weitere nötige Mittel nach Krefeld holen um sicherzustellen, dass am Ende alle Schulen in einem ausgezeichneten Zustand sind. Darüber hinaus sehe ich den Bund in der Pflicht, Kommunen bei der Digitalisierung der Schulen weiter zu unterstützen wie beispielweise durch den DigitalPakt geschehen. Die grundsätzliche Finanzausstattung von Kommunen ist dabei ebenso wichtig, denn nur so können Kommunen ihren Eigenanteil tatsächlich aufbringen. Daher werde ich mich für finanziell handlungsfähige Kommunen einsetzen.

Einfalt ist in Linn zur Grundschule gegangen und hat in Uerdingen Abitur gemacht. In Köln studierte er Sonderpädagogik und Biologie; sein Zweites Staatsexamen absolvierte er an der Erich-Kästner-Schule in Krefeld. Dort hat er auch einige Jahre gearbeitet. Seine „Muttergewerkschaft“ ist die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft); 15 Jahre war Einfalt dort im Vorstand. Sein Engagement ist immer intensiver geworden, bis er hauptberuflicher Gewerkschafter wurde. Heute arbeitet er im Personalrat für Förderschulen und Schulen für Kranke bei der Bezirksregierung Düsseldorf. Als DGB-Chef vertritt er in Krefeld acht Einzelgewerkschaften mit 15.000 Mitgliedern. Er ist auch fachwissenschaftlich aktiv und arbeitet zurzeit an der Kölner Universität an einer Promotion zum Thema „Tiergestützte Pädagogik/Therapie“.