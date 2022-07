Verkehrsbehinderung in Krefeld : Bauarbeiten an der Rheinbrücke und Floßstraße

Bauarbeiten an der Rheinbrücke und Floßstraße

Verkehrsbehinderung in Krefeld

Im Bereich der Rheinbrücke in Uerdingen müssen Auto- und Lkw-Fahrer ab Montag, 18. Juli, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Straßen.NRW führt bis Mitte November Bauarbeiten auf der Rheinbrücke Uerdingen aus. Dazu müssen die Fahrstreifen in beiden Richtungen verengt werden.

Im Bereich der Rheinbrücke müssen Auto- und Lkw-Fahrer ab Montag, 18. Juli, mit Verkehrsbehinderungen rechnen: Straßen.NRW führt bis Mitte November Bauarbeiten auf der Rheinbrücke Uerdingen aus. Dazu müssen die Fahrstreifen in beiden Richtungen verengt werden. Gleichzeitig beginnen an dem benachbarten Kreisverkehr Floßstraße / Düsseldorfer Straße Bauarbeiten des Kommunalbetriebs Krefeld . Für die Dauer der Maßnahme muss dort die Zufahrt zur Bundesstraße 288 gesperrt werden.

Die Fahrstreifenbreite der Rheinbrücke wird auf jeweils drei Meter verringert und verzogen, um die Baustelle einzurichten. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wird das Tempolimit im Baustellenbereich auf 30 Stundenkilometer reduziert. In der zweiten Bauphase werden die Fahrstreifen baulich getrennt (Inselbaustelle). Grund für die Maßnahme ist, dass in drei Abschnitten die schadhafte Fahrbahnübergangskonstruktion am rechtsrheinischen Widerlager ausgetauscht wird. Zur Herstellung der Verkehrsführung von Montag, 18. Juli, ab 20 Uhr bis Dienstag, 19. Juli, bis 5 Uhr wird eine Ampelanlage eingerichtet.