Mobilitätswende in Krefeld : „Ampel“ im Rat will Kauf von Lastenrädern fördern

„Ampel“ im Rat will Kauf von Lastenrädern fördern

Mobilitätswende in Krefeld

Krefeld SPD, Grüne und FDP wollen unkompliziert Lastenräder fördern. Anvisiert sind 150.000 Euro für das Jahr 2022. Die Förderanträge sollen unbürokratisch und niedrigschwellig angelegt sein.

Die Initiatoren hoffen auf breite Unterstützung im Rat: SPD, Grüne und FDP wollen einen Prüfauftrag für die Verwaltung auf den Weg bringen. Sie soll ein Konzept erarbeiten, wie die Förderung von Lastenfahrrädern in Krefeld aussehen könnte. „Es gibt ähnliche Programme in anderen Städten, von denen man lernen kann“, sagte Lena Maria Wagner, Mobilitätspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat, als sie den Antrag für die nächste Ratssitzung in der kommenden Woche zusammen mit Grünen-Ratsfrau Ana Sanz Sanz und FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann vorstellte. SPD, Grüne und FDP sind die Haushaltsfraktionen und bilden die Krefelder Ampel im Rat.