CD-Debüt von Dorothea Herbert : Corona-Sound - Sieglinde singt Alma Mahler

Krefeld Dorothea Herbert glänzte in der „Walküre“. Jetzt erscheint ihre Debüt-CD „Die stille Stadt“. Seit zwei Spielzeiten singt sie am Gemeinschaftstheater.

Am Londoner Trinity College of Musik graduierte die Sängerin, hat ihre Studien dann an der renommierten Guildhall School of Music & Drama und am Opera Studio des Royal Welsh College in Kooperation mit der Welsh National Opera fortgesetzt. Und schon früh hat sie die schweren Programme studiert – Wagner. Sie war eine der jüngsten Studenten in Deutschland, die für das Förderprogramm am Münchner Richard Strauss Conservatorium ausgewählt wurden. Seit zwei Spielzeiten singt sie am Gemeinschaftstheater und hat als Salome im Rheydter Haus tiefen Eindruck hinterlassen. In Krefeld konnte die Oper wegen der Coronabedingungen bisher noch nicht aufgeführt werden. Die CD, die bei 7 Mountain Records erscheint, ist ein Trostpflaster.