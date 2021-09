Fußball-Landesliga : Kalli Himmelmann und Andreas Weinand einen Personalprobleme

Krefeld Vor recht unterschiedlichen Aufgaben stehen die Fußball-Landesligisten VfR Fischeln und VfL Tönisberg. Der VfR erwartet den SV Hönnepel-Niedermörmter, der VfL ist zu Gast beim TSV Meerbusch II.

(uwo) Nichts mit dem Abstieg zu tun haben lautet die Devise der beiden Fußball-Landesligisten VfL Tönisberg und VfR Fischeln. Mit vier Punkten aus drei Spielen gelang beiden ein ordentlicher Start. Aber das Gedränge ist groß. Es herrscht also von Beginn an ein gewisser Druck. Für den VfL und den VfR besonders, denn in acht Tagen treffen beide im Derby aufeinander, was die Lage verschärfen kann.