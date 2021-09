Kunst in Krefeld : Bilder der Finsternis im Südbahnhof

Krefeld Seit er seine syrische Heimat verlassen hat, drängen die Fragen nach Herkunft und Zugehörigkeit immer stärker: Waleed Ibrahim arbeitet seine Gefühle in der Malerei auf.

Waleed Ibrahim ist 1965 in Amouda geboren und hat an der Akademie der Künste in Damaskus studiert, Vor fünf Jahren kam er aus Syrien nach Deutschland . Seitdem beschäftigt ihn die Frage der Herkunft immer stärker. Auch in seiner Kunst ist eine tiefere, individuelle Selbstbefragung im Kontext zur eigenen Biografie und seiner kurdischen Herkunft ablesbar.

Die Bilder, die er nun im Südbahnhof zeigt, nennt Kuratorin Anja Jnasen „Werke, die in einer ausdrucksstraken Essenz unsere unruhige Gegenwart hinterfragen“. In Großformaten setzt sich der Künstler mit Gefühlen wie Leid, Schmerz, Angst, Unsicherheit und Leere auseinander. Gleichzeitig will er Botschaften vermitteln, die den Betrachter in seiner „Menschlichkeit und Aufrichtigkeit bestärken“ sollen. zu wollen scheinen. „Obgleich viele kurdische Bezüge in symbolischen Zitaten in seiner Malerei zu finden sind, ist seine Ausdrucksweise universell“, so Jansen.