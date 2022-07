Wettkampf vor Burg Linn : Wasser marsch auf die brennende Motte

Ein Feuer löschen ist mit der historischen Wasserspritze eine Schweiß treibende Angelegenheit für gut ein Dutzend Einsatzkräfte. Auf dem Vorhof der Burg Linn gaben die Akteure im Wettstreit ihr Bestes. Foto: Bianca Treffer

Krefeld In der Linner Vorburg begeisterte ein Wettkampf die Besucher. Organisiert vom historischen Feuerwehrlöschzug Linn reisten sechs Feuerwehren mit ihren alten Handspritzpumpen an.

Von Bianca Treffer

„Löschzug antreten“, schallt die Stimme von Moderator Peter Liesefeld über die Fläche der Linner Vorburg. Ein Team von Wehrleuten aus Schiefbahn schiebt begleitet von Feuerwehrsignalen eine historische Handspritzpumpe in die Nähe des mit Wasser gefüllten Tanks. Dann geht es Schlag auf Schlag: Eine Eimerkette wird gebildet, und die Befüllung des Tanks beginnt. Mit abgerolltem Schlauch steigt einer der Männer mit blauer Uniform und Pickelhaube auf dem Kopf die Balanceleiter von 1895 hinauf. Kaum ist der Tank gefüllt bildet sich ein zweites Team. Jeweils zu dritt werden die beiden Druckstangen besetzt. Das Pumpen beginnt. Sekunden danach schießt das Wasser aus dem Schlauch, und damit startet auch die Stoppuhr.

Innerhalb von drei Minuten müssen die sechs Feuer unterhalb der Motte der Burg Linn gelöscht werden. Während die einen pumpen, läuft die Eimerkette weiter. „Das muss schneller gehen. Die Schaulustigen mal herantreten und helfen“, fordert Liesefeld die Besucher auf. Etliche folgen der Aufforderung und bringen sich in der Eimerkette mit ein, indes Liesefeld erklärt, dass es früher gang und gäbe war, dass bei einem Brand jeder Bürger mit seinem Eimer anrückte und den Wassertransport für die Handspritzpumpe unterstützte. „Früher war die Beteiligung der Zivilpersonen am Löschgeschehen gewünscht, ja sogar Verpflichtung. Etwas, das heute nicht mehr der Fall ist“, informiert Liesefeld.

Info Doppelsieg für Löschzug aus Schiefbahn Beim Wettbewerb in Linn gewann die Freiwillige Feuerwehr Löschzug Schiefbahn vor der Spritzenrotte Altlünen und der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Eisern. Beim „Blasen von Feuerwehrsignalen“ siegte der Löschzug Schiefbahn.

An den Druckstangen ist derweil der erste Wechsel angesagt. Nach einer Minute pumpen fließt nämlich nicht nur das Wasser, sondern auch der Schweiß. Die symbolischen Feuer, dargestellt durch Holztafeln, die mittels des Wasserstrahls einmal gedreht werden müssen, sind gelöscht und das innerhalb der vorgegebenen Zeit.

Muskelkraft ist Voraussetzung und schon beim Herbeischaffen der Wasserspritze notwendig. Foto: Bianca Treffer

Die Löschknechte der Feuerwehr Uedem sind die nächsten, wobei sie zunächst einmal abrotzen müssen. Das heißt, die eigentliche Löscheinheit muss vom Fahrgestell genommen werden, bevor es losgehen kann. In der Linner Vorburg ist der vierte Wettkampf für historische Feuerwehren in vollem Gange. Organisiert vom historischen Feuerwehrlöschzug Linn sind sechs Feuerwehren mit ihren alten Handspritzpumpen von 1872 bis 1906 angereist, um sich in drei Disziplinen zu messen. Neben der brennenden Motte, bei der die Ziele jenseits des Wassergrabens der Burg Linn getroffen werden müssen, gilt es unter dem Titel „Das Wespennest brennt“ einen Brand am Torturm zu bekämpfen. Dazu kommt der Wasserweitwurf, bei dem jede Mannschaft demonstriert, wie weit ihre Spritze Wasser werfen kann.

Dem Tüchtigen winkt der Siegerpokal im Wettstreit mit uralten Wasserspritzen an der Burg Linn. Foto: Bianca Treffer

Zudem gibt es die freiwillige Sonderprüfung „Blasen von Feuerwehrsignalen“. Bei den Löschknechten schießt das Wasser derweil aus dem Schlauch. Das Team, zu dem auch die beiden Frauen Stefanie Rein und Christina Paul gehören, pumpt, was das Zeug hergibt. Hermann Cleven und Johannes Bremenkamp stehen direkt am Gelände des Burggrabens und wechseln sich beim Löschen ab. Gerade einmal 35 Sekunden dauert es, dann ist die aufgabe erfüllt. Mannschaft nach Mannschaft tritt an, nachdem sie zuvor von Peter Winkmann vom historischen Feuerwehrlöschzug Linn sowie Bernd Klaedtke vom Verband der Feuerwehren NRW und verantwortlich für das historische Feuerwehrwesen unter die Lupe genommen worden sind. Die beiden begutachten den Zustand von Handpumpenspritze, Zubehör sowie Uniformen und überprüfen die Originalität von allem.

Modell der Wasserspritzen und Uniformen unterschieden sich, Spaß am Wettbewerb hatten alle. Foto: Bianca Treffer

„Hinter dem Ganzen steht letztendlich der Erhalt des historischen Kulturguts der Feuerwehr“, sagt Klaedtke, der die verschiedenen Details in seinen Bewertungsbogen einträgt. Bei den Wettbewerben an sich sind gleich Schiedsrichter im Einsatz. Georg Görlich, Peter Riskes und Daniel Birgels verfolgen aufmerksam Einsatz für Einsatz, tragen Zeiten ein und machen sich ihre Notizen.