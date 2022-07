Unterstützung für Krefeld : 81,4 Millionen für Menschen mit Behinderungen vom LVR

Auch die Luise-Leven-Schule profitiert von der Förderung durch den LVR. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Stadt Krefeld hat im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage in Höhe von 76,9 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 142,4 Millionen Euro in die Stadt zurück.

(oli) Rund 81,4 Millionen Euro wurden vom LVR in der Stadt Krefeld für die Sozialhilfeleistungen der Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftiger, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt. Mit mehr als 41.000 Euro förderte der LVR in Krefeld zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege.

Der LVR nimmt mit seinen Einrichtungen in Krefeld auch eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor ein: Insgesamt arbeiten in den beiden LVR-Förderschulen (Luise-Leven-Schule und Gerd-Jansen-Schule), im LVR-Klinikverbund und dem LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 114 Mitarbeitende, die direkt beim LVR beschäftigt sind. In den Krefelder LVR-Förderschulen werden 417 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Weitere 240 Kinder werden in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen betreut.

Diese Informationen gehen aus der Leistungsübersicht 2021 hervor, die der LVR veröffentlicht hat. Die Leistungsübersichten der 26 Mitgliedskörperschaften sind nun auch online generier- und abrufbar. Über das Portal www.lvr.de/leistungsuebersicht können sich Interessierte die jeweiligen Leistungen in jeder Mitgliedskörperschaft des LVR mit übersichtlichen Diagrammen und Grafiken darstellen lassen. Karten der einzelnen Mitgliedskörperschaften zeigen, welche Standorte und Einrichtungen der LVR in den entsprechenden Kreisen, kreisfreien Städten oder der StädteRegion Aachen hat.