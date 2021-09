Naturschutzgebiet in Krefeld : Stadt bietet Führungen durch die Niepkuhlen an

Krefeld Das Projekt „Nachhaltige Niepkuhlen“ soll das Naturschutzgebiet auf lange Sicht sichern. Zum Startschuss veranstaltet die Stadt Führungen.

An folgenden Terminen sind Spaziergänge geplant: an den Freitagen, 1. und 8. Oktober, jeweils von 17 bis 19 Uhr, außerdem am Sonntag, 31. Oktober, von 13 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung ist auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erforderlich. Anmeldungen für den Termin am 1. Oktober sind unter Angabe von Name und Telefonnummer zu richten an die Adresse niepkuhlen1@krefeld.de. Wer am zweiten Termin am 8. Oktober teilnehmen will, kann seine Anmeldung schreiben an Niepkuhlen8@krefeld.de. Für den dritten Termin schreibt man eine E-Mail an niepkuhlen31@krefeld.de.