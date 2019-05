Kreis Viersen : Was Sie zur Europawahl wissen müssen

Was Sie zur Europawahl wissen müssen

Kreis Viersen Wahlkreise gibt es nicht, jeder darf nur ein Kreuz machen – bei der Europawahl ist manches anders als bei einer Bundestagswahl. Hier das Wesentliche in Kürze – und die Antwort auf die Frage, warum dem Wahlschein eine Ecke fehlt.

Am Sonntag ist in Deutschland von 8 bis 18 Uhr Europa-Wahl. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was wird da eigentlich gewählt?

Das Parlament der EU. Mit Ihrer Teilnahme an der Europawahl haben Sie ein Mitspracherecht dabei, welche Richtung die EU in den kommenden fünf Jahren in Bereichen wie internationaler Handel, Sicherheit, Verbraucherschutz, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum einschlagen soll. Insgesamt hat das EU-Parlament 751 Abgeordnete, davon 96 aus Deutschland. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche deutschen Abgeordneten ins Parlament einziehen werden.