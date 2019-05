KEMPEN : Jörg Geulmann ist Beigeordneter

Kempen Der Kempener Stadtrat hat den 45 Jahre alten Stadtkämmerer einstimmig zum vierten Beigeordneten gewählt. CDU-Ratsmitglied Josef Lamzik wurde verabschiedet.

Im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstagabend hatten sich die Fraktionen bereits auf Jörg Geulmann verständigt. Der 45 Jahre alte Stadtkämmerer wurde einstimmig zum vierten Beigeordneten der Stadt Kempen. Geulmann, der der CDU angehört, ist seit Anfang 2016 Stadtkämmerer. Der Rat hatte im März entschieden, eine zusätzliche Beigeordnetenstelle in der Verwaltungsspitze der Stadt einzurichten, um die Lücke zu schließen, die entsteht, wenn der Erste Beigeordnete Hans Ferber in wenigen Wochen aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Ferber, der am Jahresende in Ruhestand geht, hat so viele Überstunden und Resturlaub, dass er frühzeitig sein Büro im Rathaus verlässt. Geulmann, der mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Krefeld lebt, tritt sein neues Amt am 1. Juli an. Die Beigeordnetenstelle war ausgeschrieben worden. Neben Geulmann gab es einen weiteren Bewerber, der aber aufgrund seiner Qualifikation für das Amt nicht infrage kam.