Umfrage : Umweltschutz: Schulen sind sehr aktiv

Kreis Viersen Toilettenpapier aus Recycling-Material, Umweltprojekte, Papier aus Altpapier, Müllvermeidung und -trennung – die Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu tun, sind vielschichtig. Wie praktizieren es die weiterführenden Schulen?

Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen einer Kundgebung unter dem Motto „Fridays for Future“. Globaler Klimaschutz ist angesagt. Praktischer Umweltschutz läuft hingegen schon an den weiterführenden Schulen in Kempen, Willich, Grefrath und Tönisvorst. Als energetisch gut aufgestellt bezeichnet Thomas Prell-Holthausen das Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath. „Das Gebäude ist gerade einmal 20 Jahre alt und entsprechend gut ausgerüstet. Unsere Fußbodenheizung ist zentral gesteuert, was sicherlich auch von Vorteil ist“, sagt der Schulleiter. Ansonsten wird sehr darauf geachtet, dass nach dem Unterricht die Fenster geschlossen sind und das Licht überall ausgeschaltet wird. In der Mensa verzichtet die Schule auf Strohhalme sowie Plastikbecher und versucht so wenig Verpackungsmüll wie möglich anfallen zu lassen. Mit mehreren Mülleimern in den Klassenzimmern wird der Müll getrennt. Wer die sanitären Anlagen aufsucht, stößt auf Toilettenpapier und Handtücher aus recyceltem Material. „Ein Wunsch unserer Schule sind E-Ladesäulen für Fahrräder und Autos. Einige Lehrer kommen trotz weiterer Strecke mit dem E-Bike zu Schule, und es wäre toll, wenn es hier Lademöglichkeiten gäbe“, sagt Prell-Holthausen.

Auch am Schiefbahner St.-Bernhard-Gymnasium dringt das ökologische Bewusstsein in den Alltag. Die Schülervertretung hat eine Umweltgruppe ins Leben gerufen, die unter anderem Energie-Scouts ausbilden möchte. Die Mülltrennung wurde bereits eingeführt, und wenn im Schulpark Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, wird nach Absprache mit der Stadt nachgepflanzt. „An vielen Stellen in den Schulgebäuden haben wir inzwischen Bewegungsmelder installiert, damit nicht stundenlang das Licht an ist“, informiert der stellvertretende Schulleiter Andreas Päßler. Sensibilisieren heißt es an der Robert-Schuman-Europaschule in Willich. Eigens dafür hat sich innerhalb der Oberstufe eine Gruppe gebildet, die zu Veranstaltungen einlädt, bei denen globale Umweltproblematiken beleuchtet werden und im Umkehrschluss Überlegungen folgen, was ein jeder in Sachen Verbesserung beitragen kann. „Wir haben geplant, mit der Stadt Kontakt in Sachen Mülltrennung aufzunehmen. Gelbe Tonnen haben wir gar nicht. In die Papierkörbe auf dem Schulhof fliegt alles hinein. Das möchten wir ändern“, sagt Schulleiterin Ute Will-Nieding. Plastikflaschen sammelt die Gesamtschule bereits für ein Sozialprojekt.

Info Junge Menschen gehen heute auf die Straße Anlässlich der Europawahl gehen heute junge Menschen auf die Straßen um auf die Bedeutung der Wahl für das globale Klima aufmerksam zu machen. In Deutschland findet die Wahl am Sonntag statt. Das Ganze findet seinen Ursprung in der „Fridays for Future“-Bewegung, die die schwedische Schülerin Greta Thunberg ins Leben rief.

An der Gesamtschule Kempen hat sich eine Arbeitsgruppe aus Lehrern und Schülern gebildet, die einige Umweltschutzpläne hat. So soll die Mülltrennung ausgebaut werden, wenngleich das eigentliche große Thema die Müllvermeidung ist. „Unsere Schüler planen den Müll einer Woche zu sammeln, um auf diese Weise zu zeigen, wie viel Müll so anfällt“, berichtet Schulleiter Uwe Hötter. Bei der Müllvermeidung hilft alleine schon der Wasserspende in der Cafeteria, wo jeder seine Wasserflasche auffüllen kann. Zudem setzt die Gesamtschule auf die Digitalisierung. Das bedeutet deutlich weniger Papierverbrauch. Ein digitales Klassenbuch ist ein weiteres Stück Zukunftsmusik.

Im Kempener Gymnasium Thomaeum gehört das Fach „Mensch und Umwelt“ zum Unterricht. „Wir versuchen unseren Schülern zu verdeutlichen, dass ein jeder auf seinen eigenen ökologischen Fußabdruck achten soll“, sagt Schulleiterin Agnes Regh. Alle Kempener Schulen nutzen Toilettenpapier und Handtücher auf recycelter Basis, und das bereits seit Jahren. Das Ganze bestellt die Stadt Kempen zentral. Das gilt auch für das Papier, wobei hier das weiße Papier mit 70 Prozent überwiegt. 30 Prozent sind aus recyceltem Material.

Arbeitsgemeinschaften und Umweltprojekte gehören an der Liebfrauenschule Mülhausen zum Schulalltag. „Von Seiten der Schüler werden immer wieder Projekte initiiert, um unter anderem die Müllvermeidung in den Fokus zu rücken. So hatten wir bereits eine Sammelaktion von einer Woche, wobei die Müllmenge im Pädagogischen Zentrum sichtbar gemacht wurde“, berichtet Schulleiter Lothar Josten.