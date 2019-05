Kempen : Kempener Hospital steht jetzt in der Bestenliste

Kempen Die Entscheidung des F.A.Z--Instituts sorge für gute Stimmung bei allen Beschäftigten des Hauses.

Die Freude war groß, als die Nachricht des zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehörigen Instituts für Management-, Markt- und Medieninformationen in Kempen eintraf: Das Hospital zum Heiligen Geist ist in der Liste Deutschlands bester Krankenhäuser vertreten. „Das ist eine großartige Bestätigung für alle Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter in unserem Haus, die sich tagtäglich hochmotiviert für unsere Patienten engagieren“, so Geschäftsführer Thomas Paßers. Nicht nur in Kempen, sondern auch an anderen Standorten der Artemed Gruppe sorgte die Studie für gute Stimmung: Insgesamt sechs Häuser des Klinikverbunds schafften es in die Liste der Besten.