Kunstfestival in Viersen : Bei Open Art kann jeder Künstler sein

Viersen Für das Kunstfestival am 21. August im Lyzeumsgarten hinter der Festhalle werden Beiträge zum Lieblingsort in Viersen angenommen und dann versteigert.

Der Maler, Zeichner und Illustrator, der in Goch lebt, ist nicht nur Schirmherr. Er stellt selbst mit aus und zeichnet vor Ort Gruppenporträts, die er in die Versteigerung bei der Bürgeraktion „Lieblingsort in Viersen“ einbringen wird. Denn auch in diesem Jahr sind alle Bürger gefragt, sich künstlerisch einzubringen. Unter dem Titel „Lieblingsort in Viersen“ kann jeder ein Kunstwerk schaffen, egal ob gemalt oder fotografiert. „Das gerahmte Bild kann bis zum 12. August in der Weinhandlung La Cava an der Hauptstraße 135 in Viersen abgegeben werden. Alle Werke werden bei unserem Kunstfestival von prominenten Viersener Bürgern versteigert“, berichtet Peters.