Corona-Impfung im Kreis Viersen Impfbus hält zum letzten Mal in Grefrath und Willich

Auch der Impfbus des Kreises Viersen ist im Dezember zum vorerst letzten Mal auf Tour. Geplant sind noch fünf Termine in Grefrath und Willich. So steht der Impfbus am Freitag, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr an der Jakob-Frantzen-Halle, Schiefbahner Straße 10 in Willich, am Mittwoch, 7. Dezember, von 15 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Grefrath, am Freitag, 9. Dezember, von 15 bis 18 Uhr auf dem Minoritenplatz in Willich-Neersen, Am Mittwoch, 14. Dezember, wieder von 15 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Grefrath und am Freitag, 16. Dezember, von 15 bis 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus am Steigerturm in Willich-Schiefbahn. Im Impfbus bietet der Kreis Viersen ohne Termin eine Grundimmunisierung sowie eine erste und zweite Auffrischungsimpfung mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna für Menschen ab zwölf Jahre an; wer unter 16 Jahre alt ist, muss durch einen Sorgeberechtigten begleitet werden. Der Kreis Viersen weist darauf hin, dass bei den Impfangeboten des Kreises keine dritte Auffrischungsimpfung erhältlich ist.