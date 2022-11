Hilfsaktion im Kreis Viersen Feuerwehren sammeln für Rumänien

Zum 30. Mal gibt es in diesem Jahr am Samstag die wohl größte humanitäre Hilfsaktion in der Region. Viele Bürger haben den 3. Dezember bereits in ihren Terminkalender eingetragen. Dann öffnen die Feuerwehrgerätehäuser im Kreis Viersen, aber auch in der Stadt Krefeld und im Kreis Kleve von 9 bis 13 Uhr ihre Türen und sammeln unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft – komm‘, hilf mit!“ haltbare Lebensmittel, Bekleidung und Geldspenden für die Rumänienhilfe Vorst. Der vorweihnachtliche Transport nach Rumänien, in die 25.000-Einwohner-Stadt Caransebes, rollt danach an.