„Italienische Reise“ Organist aus Florenz gibt Konzert in der Kempener Paterskirche

Vannucchi ist ausgewiesener Experte für historische Orgeln und die entsprechende Aufführungspraxis. Von 1992 bis 2018 war er Organist an der Kirche St. Ignatius in Pistoia mit der berühmten Willem-Hermans-Orgel von 1664. Seit 2018 ist er Organist der Kathedrale von Fiesole bei Florenz und Professor am Francesco-Morlacchi-Musikkonservatorium in Perugia.