Fußball-Bezirksliga VfL Tönisberg gewinnt nach 0:2-Rückstand noch 4:2

Krefeld · Durch einen Sieg in Pfalzdorf hat sich der VfL Tönisberg in der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga weiter ins vordere Mittelfeld vorgearbeitet. In der Gruppe 3 verlor Vorst; hingegen holten Grefrath und Willich wichtige Zähler. Schiefbahn hat erneut die Nase vorn, Hüls ist wieder in der Spur und der VfB Uerdingen trotzt Wickrath.

27.11.2022, 21:09 Uhr

VfL-Trainer Kevin Breuer, hier noch im Trikot von St. Tönis, spielte wieder mit. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Von Werner Fuck