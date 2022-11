Stiefel-Aktion ist der Renner Gemütlicher Weihnachtszauber in Grefrath

Viele Besucher kamen am Sonntag zum Marktplatz in Grefrath. Dort wurde die Adventszeit mit 19 weihnachtlich geschmückten Buden festlich eingeläutet. Zwischen Nikoläusen aus Holz, Strickware, Perlenschmuck, Adventskränzen, Handarbeiten und Kerzen fand man auf dem Grefrather Weihnachtszauber vielerlei bunte Gegenstände. Aber auch kulinarisch wurden die Gäste verwöhnt: Mit Waffeln, Stollen, gebrannten Mandeln, Kakao und Glühwein war für jeden Weihnachtsliebhaber etwas dabei. Von jung bis alt – alle Generationen waren am ersten Adventssonntag auf dem Grefrather Markt vertreten. Für Kinder wurden Mal- und Basteltische aufgestellte, und auch an die Vierbeiner war gedacht: An einem Stand wurde Hundespielzeug verkauft.