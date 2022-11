Hallenhockey Späte Gegentore kosten den CHTC drei Punkte

In Mülheim gelang Anton Boomes die Krefelder Führung, ehe der junge CHTC-Torhüter Lasse Kille verstärkt gefordert wurde. Der erst 17-jährige Keeper parierte insgesamt stark, konnte aber die beiden Mülheimer Treffer nicht verhindern. Die Gäste standen defensiv gut, doch die größere Torgefahr ging von den Mülheimern aus. Fünf Minuten vor der Pause traf Anton Boomes sicher zum 2:2, doch Mülheims Max Godau nutzte eine Überzahl clever zur 3:2-Halbzeitführung. Diese baute Ex-Krefelder Henrik Mertgens aus, doch der CHTC entwickelten nun mehr Zug zum Tor und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer durch Elias Friedrich. Weitere Krefelder Strafecken wurden abgewehrt und die Hausherren erhöhten durch Max Godau auf 5:3 (43.). Das Spiel legte deutlich an Intensität zu und Mülheim erarbeitete sich ein Chancenübergewicht, scheiterte jedoch an Lasse Kille. Ganz anders bei den Krefeldern, die dank Anton Boomes‘ Konter verkürzten und dann per Eckevariante durch Lucas Bachmann ausglichen. In den verbleibenden Minuten agierte Mülheim in Überzahl und nutzte diese zum 6:5 (60.). Durch die späten Gegentore in beiden Partien gaben die Krefelder insgesamt drei Punkte aus der Hand. „Die späten Gegentore sind natürlich sehr unglücklich für uns und wir haben noch Luft nach oben, aber auch schon viel Gutes gesehen. Wir werden die Woche hart trainieren, um gegen DSD Düsseldorf den ersten Saisonsieg zu holen,“ sagte CHTC-Koordinator Hans-Werner Satory.