Corona im Kreis Viersen : Das Impfzentrum Viersen schließt am 17. Dezember

Das Ende des Impfzentrums in Viersen-Dülken ist nah. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen In einem Monat ist Schluss: Das Impfzentrum für den Kreis Viersen an der Heesstraße in Dülken öffnet am 17. Dezember zum letzten Mal seine Türen, stellt damit seine Arbeit ein. Der Impfbus fährt bereits am 16. Dezember zum letzten Mal. Was sind die Gründe? Und wo kann man sich künftig impfen lassen?

Wer sich danach im Kreis Viersen gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann das nur noch bei niedergelassenen Ärzten sowie in Apotheken tun.

Aktuell haben 222.700 Einwohner des Kreises Erst- und Zweitimpfung. Geboostert sind 191.300 Einwohner, den zweiten Booster haben 53.200 Menschen. Nach aktueller Rechtslage läuft die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes am 31. Dezember aus. Damit entfällt zu diesem Zeitpunkt auch die Rechtsgrundlage für den Betrieb und die Finanzierung der Impfzentren. Im Kreis Viersen hatte das Impfzentrum am 8. Februar 2021 erstmals geöffnet. Nur für den Fall, dass wider Erwarten erneut ergänzende staatliche Impfangebote notwendig werden, sollen die Kommunen sich darauf vorbereiten, kurzfristig mobil 250 Menschen je 100.000 Einwohner pro Woche impfen zu können.

„Wir halten uns natürlich an die Vorgaben des Ministeriums und des Landes“, betont Kreisgesundheitsdezernent Jens Ernesti. „Sollte wider Erwarten erneut der Bedarf an Impfangeboten steigen, sind wir in der Lage – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags zum Ergänzungshaushalt 2023 – vom 1. Januar bis zum 31. März 2023 Vorhaltestrukturen einzurichten, um kurzfristig mobile Impfangebote zu unterbreiten“, erklärt Ernesti.

Im Impfzentrum wird nach den von der Ständigen Impfkommission vorgegebenen Regeln geimpft. Alle Auffrischungsimpfungen werden mit den auf die Omikron-Varianten BA.1, BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffen der Hersteller Moderna und Biontech durchgeführt. Die angepassten Impfstoffe sind nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen.

Wer bereits dreimal geimpft wurde und mit einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Corona-Erkrankung gesichert durchlebt hat, gilt zum derzeitigen Zeitpunkt als durchgeimpft, da die gesicherte Erkrankung hinsichtlich der Immunansprachen wie eine Impfung gewertet wird. Diesem Personenkreis kann das Impfzentrum somit keine weitere Impfung anbieten.