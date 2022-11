Fußball-Oberliga Appiah trifft für SC St. Tönis zum verdienten 1:1

Ratingen war der erwartet schwere Gegner mit gutem Umschaltspiel in die Offensive. Aber die aus einer defensiveren Grundordnung spielenden Gäste hielten gut dagegen, so dass der Favorit zunächst keine klare Torchance verbuchte. Nur einmal wurde es gefährlich, als sich Simon Sell einen Fehlpass leistete. Doch der Keeper machte das wieder wett, als er im Anschluss gegen Emre Demircan gut parierte. Eigene aussichtsreiche Chancen verbuchte der SC trotz guter Ansätze zunächst nicht. Was fehlte, war das letzte präzise Zuspiel. Das änderte sich nach gut 30 Minuten. Der SC war plötzlich das spielbestimmendere Team, so dass eine Pausenführung nicht unverdient gewesen wäre. Denn es gab gute Chancen, das 1:0 zu erzielen. Nach Zuspiel von Dominik Dohmen zog Luca Esposito knapp am langen Pfosten vorbei und wenig später fehlten Dohmen nach Vorarbeit von Mario Knops nur ein paar Zentimeter, um die Kugel frei unterbringen zu können.