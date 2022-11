Heimatbuch 2023 Kreis Viersen Eine Schatzkiste mit viel Geschichte

Was haben der größte aller Esel aus Süchteln, das Bildnis der Ferdinanda von Wachtendonk und das Foto einer Torf-Mosaikjungfer gemeinsam? Die Antwort ist ganz einfach. Diese drei Bilder zieren den Titel des Heimatbuchs 2023 des Kreises Viersen, und sie finden sich neben 15 weiteren wissenschaftlich fundierten Texten im nunmehr 74. Heimatbuch ebenso mit Beiträgen wieder. „Wir haben eine Schatzkiste, die voll ist mit wissenschaftlich wertvollen Beiträgen und die auf diesem Weg sicher für die Nachwelt aufbewahrt werden“, beschreibt Kreisdirektor Ingo Schabrich das neue Heimatbuch. Man beleuchte schöne Seiten der Geschichte ebenso wie dunkle, fügt Michael Habersack an. Damit spielt der Leiter des Kreisarchivs auf den Beitrag von Bernd-Dieter Röhrscheid an. Der Willicher hat sich mit den Todesurteilen durch das „Fliegende Feldgericht“ im Herbst 1944 in Schiefbahn beschäftigt. Dieses Feldgericht verurteilte Deserteure zum Tode und ließ die Angeklagten in einer Kiesgrube auf der Dickerheide hinrichten. „Es gibt kaum Unterlagen zu diesen Vollstreckungen, und die Recherche gestaltete sich sehr aufwendig, wobei Herr Habersack meine Arbeit zur Aufarbeitung dieses Themas sehr unterstützte“, bedankte sich Röhrscheid für die gute Zusammenarbeit.