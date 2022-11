Kreismonitoring 2022 Neue Zahlen, Daten und Fakten zum Kreis Viersen

Der umfangreiche Bericht nimmt wichtige Bereiche wie die Arbeitsmarktsituation oder die Mobilität und Infrastruktur im Kreis Viersen unter die Lupe. So fällt in diesem Jahr die gute wirtschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet auf. Die Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor sind in den vergangenen zehn Jahren um zwölf Prozent gestiegen. Aber auch Aspekte wie die medizinische Versorgung oder Umwelt und Klimaschutz werden ausführlich erläutert.