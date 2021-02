Wintereinbruch in NRW : Eisregen und Schnee am Sonntagmorgen - Bahn meldet erste Ausfälle

Foto: dpa/Marcel Kusch 15 Bilder Wintereinbruch mit Eisregen und Schnee in NRW

Düsseldorf Schneemassen und Glatteis sorgen am Sonntagmorgen für Probleme in NRW: Die Straßen sind vielerorts spiegelglatt. Die Bahn in NRW meldet Ausfälle, auf einigen Autobahnen gibt es massive Schneeverwehungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eisregen und starker Schneefall haben in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens spätestens am Sonntag eingesetzt. Im Ruhrgebiet, in Südwestfalen und am Niederrhein sorgte Eisregen für spiegelglatte Straßen. Auch rund um Düsseldorf gibt es Glatteis-Warnungen. Bis zu 30 Zentimeter Schnee sind in Ostwestfalen und im Münsterland in der Nacht zum Sonntag innerhalb weniger Stunden gefallen. Sogar Teile des Ruhrgebiets, darunter Bochum, liegen unter einer Schneedecke. Die Winterdienste sind im Dauereinsatz. Doch ein starker Ostwind sorgt dafür, dass geräumte Straßen in Minutenschnelle wieder mit verwehtem Schnee bedeckt waren.

Bahn meldet Störungen und Ausfälle

Bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen gibt es vor allem im Ruhrgebiet erste größere Einschränkungen durch den heftigen Wintereinbruch. Probleme gebe es etwa auf den beiden wichtigen Strecken von Düsseldorf über Duisburg nach Essen sowie von Wuppertal über Hagen nach Dortmund, teilte DB Regio am Sonntagmorgen mit. „Es wird zunehmend schwierig, die Infrastruktur von Schnee und Eis freizuhalten“, sagte eine Bahnsprecherin. Auch mehrere Strecken im Regionalverkehr sind betroffen - vor allem im Münsterland. Die private Eurobahn meldete wegen des Wintereinbruchs ebenfalls mehrere Zugausfälle vor allem rund um Münster, Bielefeld und Paderborn.

Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn gebe es Verspätungen, sagte die Sprecherin. Schneeräumtrupps der Bahn seien überall im Einsatz, um einen möglichst reibungslosen Zugverkehr sicherzustellen. Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der extra eingerichteten Hotline 08000 996633.

Busverkehr eingestellt

Mehrere Städte und Kreise haben den Busverkehr komplett eingestellt - etwa Münster, Bielefeld und Dortmund. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, teilten etwa die Stadtwerke Münster am Sonntagmorgen mit. Die Entscheidung, keine Busse fahren zu lassen, gelte „bis auf Weiteres“ - man werde die Wetterlage genau beobachten. In Münster waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Schnee gefallen. Auch in Dortmund blieben die Busse am Sonntagmorgen komplett im Depot. „Spiegelglatte Straßen, vereiste Oberleitungen, eingefrorene Weichen: Sorry, Leute, in Sachen ÖPNV geht in Dortmund wenig“, schrieben die Stadtwerke bei Twitter. In Bielefeld fahren Busse und Straßenbahnen nicht mehr.

Am Samstagabend hatten bereits die Verkehrsbetriebe im Kreis Siegen-Wittgenstein den Busverkehr gestoppt. Das Siegerland war besonders stark von einem heftigen Eisregen betroffen.

Autobahn zeitweise gesperrt

Heftige Schneeverwehungen sorgen zunehmend für Probleme auf den Autobahnen in NRW. Einige Strecken sind gesperrt, anderswo geht es nur im Schneckentempo voran. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. In Bielefeld musste die Polizei die Autobahn 2 am Bielefelder Berg zeitweise sperren. Auf vielen Autobahnen vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet kam es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen. Einen Überblick über die Lage auf den Autobahnen und den Verkehr in NRW lesen Sie hier.

Die Winterdienste waren in Nordrhein-Westfalen auf einen der größten Einsätze seit Jahren eingestellt. Behörden hatten appelliert, dass Autofahrer, wenn überhaupt nötig, nur mit vollem Tank, Winterreifen und Decken zum Wärmen loszufahren sollten.

Unwetter auch am Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in NRW am Sonntag auch bei Tageseinbruch weiter mit starken Schneefällen und gefährlichem Eisregen. Für Teile Landes gilt die höchste Warnstufe: In Ostwestfalen über Münster und Unna wird vor extrem starken Schneeverwehungen, Sturmböen und starkem Schneefall gewarnt. Besonders betroffen sei die Region vom Kreis Lippe über Bielefeld und Paderborn bis nach Münster und Unna.In nahezu ganz NRW droht zudem Glatteis durch Eisregen. Lediglich zwischen Köln, Aachen und der Eifel gebe es keine besondere Gefahr durch das Wetter.

Erst am Mittag und Nachmittag verliere der starke Wintereinbruch seine Kraft, sagte ein Meteorologe am Sonntagmorgen in Essen. Genaue Werte, wie viel Schnee in der Nacht bereits gefallen ist, gab es zunächst nicht.

Schneefall in Deutschland bis Montagnacht

Die Bahn hatte ihre Schneeräumtrupps in Bereitschaft gesetzt, warnte aber trotzdem vor möglichen Zugausfällen. Vorsorglich wurden bereits von Samstag bis Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen war die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Auch im Regionalverkehr war mit Beeinträchtigungen zu rechnen. In Niedersachsen gab es in der Nacht mehrere Zugausfälle.

Die erste Hälfte der Nacht zum Sonntag ist für die Autobahnpolizeien in Niedersachsen trotz Schneefalls relativ ruhig verlaufen. Auf der A30 stürzte am Morgen bei Schüttorf ein Lastwagen auf glatter Straße um, der Abschnitt wurde in Fahrtrichtung Osten gesperrt. Heftige Schneefälle führten in Thüringen vielerorts zu Unfällen auf glatten Straßen. Die Polizeidienststellen registrierten zunächst keine größeren Probleme.

Bis in die Nacht zum Montag rechnen die Meteorologen mit Schneechaos. In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen.

(top/dpa)