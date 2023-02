Nach drei Jahren Kreis Kleve stellt wöchentliche Corona-Meldungen ein

Seit nunmehr drei Jahren meldet der Kreis Kleve Informationen zu den Corona-Infektionen im Kreisgebiet – gut zwei Jahre lang an zunächst sieben, dann an sechs Tagen in der Woche, seit Mai 2022 wöchentlich. Mit der neuen NRW-Coronaschutzverordnung wurden zum 1. Februar zahlreiche Test- und Isolationspflichten gelockert.