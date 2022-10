Deutschlands WM-Gruppengegner im Porträt : Spanien offenbart ungewohnte Schwächen

Die erste Elf der Spanier vor dem 1:0-Erfolg in der Uefa Nations League gegen Portugal. Foto: AFP/MIGUEL RIOPA

Service Düsseldorf Im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM in Katar am 27. November kommt es für Deutschland direkt zum Top-Duell gegen Spanien. Ähnlich wie bei der DFB-Elf läuft es aber auch bei den sonst so starken Iberern alles andere als rund. Das liegt auch an einer bestimmten Schwachstelle.

Als Spanien und Deutschland das letzte Mal bei einem Länderspiel aufeinandertrafen, sah es am Ende ganz schön düster für die DFB-Elf aus. Im November 2020 ging das damalige Team von Jogi Löw völlig chancenlos mit 6:0 gegen die Iberer in der Uefa Nations League unter. In schmerzlicher Erinnerung der Deutschen bleibt zudem das verlorene EM-Finale gegen Spanien im Jahr 2008 oder die Halbfinal-Niederlage bei der WM 2010 in Südafrika.

Am ersten Adventssonntag, 27. November, 20 Uhr, trifft die DFB-Elf beim zweiten WM-Gruppenspiel in der Küstenstadt Al-Chaur im Norden Katars nun wieder auf den ewigen Rivalen. Doch wie wird es in diesem Jahr aussehen? Wie haben sich die Spanier in der WM-Quali geschlagen? Und wer sind die Hoffnungsträger der „Furia Roja“? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wie haben sich die Spanier für das WM-Turnier in Katar 2022 qualifiziert?

Die spanische Mannschaft überstand die WM-Qualifkation ohne große Probleme. In einer Quali-Gruppe mit Schweden, Griechenland, Georgien und Kosovo setzte man sich mit sechs Siegen in acht Spielen souverän als Gruppenerster durch.

Wo steht Spanien in der Fifa-Weltrangliste?

Aktuell stehen die Spanier in der Fifa-Weltrangliste auf dem sechsten Rang und damit fünf Plätze vor Deutschland.

Wer ist der spanische Nationaltrainer?

Das spanische Team wird seit November 2019 von Luis Enrique betreut. Als Trainer des FC Barcelona gelangen ihm Erfolge in der Liga, dem Pokal, der Champions League, der Klub-WM und dem Uefa-Super-Cup. Der 52-Jährige stand bereits 2018 für sechs Spiele an der Seitenlinie der„Furia Roja“, legte sein Amt jedoch zwischenzeitlich nieder, als seine neunjährige Tochter an Krebs verstarb.

Wer sind die Stars im Team von Deutschlands zweitem WM-Gegner?

Der vermeintlich größte Star der Spanier wird wahrscheinlich gar nicht mit zur WM fahren. Sergio Ramos, der frühere Kapitän der Nationalelf und Akteur von Paris Saint-Germain, wurde von Trainer Luis Enrique zuletzt nicht in den Länderspiel-Kader berufen. Der Routinier war in der vergangenen Saison häufig verletzt, kämpft sich nun aber langsam wieder zurück zu alter Top-Form. Trainer Enrique scheint das aber (noch) nicht zu überzeugen.

Aber auch ohne Ramos gibt es im aktuellen Kader der Spanier noch immer sehr erfahrene Spieler wie den aktuellen Barça-Kapitän Sergio Busquets oder seinen Teamkollegen Jordi Alba. Beide gehören aber nicht mehr unumstritten zum Stammpersonal und mussten zuletzt auch mal auf der Bank Platz nehmen. Im Sturmzentrum setzt Enrique hingegen voll auf den in Spanien immer etwas verschmähten Alvaro Morata (Atlético Madrid), der in 57 Länderspielen bislang 27-mal knipste. Als spanische Hoffnungsträger stechen die beiden Barça-Talente Pedri (19 Jahre alt) und Gavi (18 Jahre alt) heraus.

Welche Spieler kennt man aus der Bundesliga?

Einen wirklichen Bundesliga-Legionär sucht man im spanischen Kader vergebens. Lediglich Daniel Carvajal, der zwischen 2012 und 2013 das Trikot von Bayer Leverkusen trug, hat 32 Bundesliga-Partien zu verbuchen. Mittelfeldspieler Thiago vom FC Liverpool, der zuvor sieben Jahre beim FC Bayern München unter Vertrag stand, wurde zuletzt nicht von Trainer Enrique berücksichtigt. Offensivmann Dani Olmo von RB Leipizig fehlte zuletzt verletzungsbedingt im Aufgebot.

Was ist von dem Team bei der WM zu erwarten?

Bei den „Furia Roja“ herrschte zuletzt eine ähnlich kriselnde Stimmung wie in Deutschland nach der 0:1-Niederlage gegen Ungarn. Das Team von Luis Enrique verlor nach einem passiven und fast schon ängstlichen Auftritt im Nations-League-Duell gegen die Schweiz mit 1:2 und offenbarte ungewohnte technische Defizite in der Spieleröffnung. Und auch eine weitere Schwachstelle wurde deutlich: die Schwäche bei gegnerischen Standards. Gegen die Schweiz fielen beide Gegentore nach Ecken.

Die spanischen Zeitungen schürten deshalb bereits erste WM-Sorgen. Doch dann folgte drei Tage später ein kleiner Befreiungsschlag gegen Portugal (1:0) und die damit einhergehende Qualifikation für das Finalturnier der Nations League im kommenden Jahr.

Bei der Fußball-WM in Katar wird die spanische Elf sehr auf Ballbesitz bedacht sein, jedoch bei weitem nicht mehr so dominant auftreten, wie zu den aktiven Zeiten der Generation um Xavi, Iniesta und Puyol. Im Spanien-Kader gibt es aber noch immer einige Akteure wie Ferran Torres, Pedri oder Asensio, die auf engem Raum schnelle Lösungen finden können und aus dem Nichts einen besonderen Moment kreieren können. In einigen Partien tauchen diese Spieler aber auch komplett ab, woran das Spanien-Spiel sehr leidet, da die „Furia Roja“ sehr von ihrer immer wieder mal zu harmlosen Offensive abhängen.

