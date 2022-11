Am Sonntag gegen Spanien Ein Gladbach-Phänomen kann dem DFB-Team Hoffnung machen

Deutschland glaubt nicht mehr an sein Nationalteam. Umfragen nach dem 1:2 gegen Japan im ersten WM-Spiel in Katar belegen das. Die meisten Menschen, die überhaupt die WM wahrnehmen statt sie zu boykottieren, erwarten die Heimreise nach der Gruppenphase, so wie es 2018 in Russland kam.„Das Vorrundenaus wäre eine Katastrophe“, hatte der Ur-Borussen und Ex-Bundestrainer Berti Vogts in seiner WM-Kolumne für unsere Redaktion geschrieben. Die droht nun.