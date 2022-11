Kehrer statt Schlotterbeck So würden wir das DFB-Team gegen Spanien aufstellen

Abwehr Das Grundprinzip von Bundestrainer Hansi Flick besagt: Ich spiele immer mit einer Viererkette. Doch in Ermangelung geeigneten Außenverteidiger-Personals kann dies zum Problem werden. Als Fachkraft auf dieser Position haben sich weder Niklas Süle (rechts) noch David Raum (links) gegen Japan bewährt. Der eine (Süle) zeigt deutliche Mangelerscheinungen in der Offensive, der andere offenbart sie in der Defensive. Zudem waren die schon in der Liga zu beobachtenden Defensiv-Defizite von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck offensichtlich, der beim 1:2 Asano die Chance gab, Neuers Schulter zu überlisten. Auch sonst wirkte der Dortmunder fahrig und langsam, auch im Kopf. Er rückt von der Anklagebank auf die Ersatzbank. Für ihn wird Fehlerfuchs Süle, an beiden Toren gegen Japan mitschuldig, wieder in der Abwehrzentrale spielen - neben dem anerkannten Chef Antonio Rüdiger. Auch Raum darf seine Dauersprinter-Qualitäten auf der linken Seite wieder zur Aufführung bringen, sollte sie gegen Spanien aber auch mal häufiger in der Tiefe der eigenen Hälfte erproben. Thilo Kehrer, bisher einer der Lieblingsspieler des Bundestrainers, wird auf der rechten Seite beginnen, um dort dicht zu machen gegen die schnellen Spanier.