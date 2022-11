Wales-Keeper sieht Rot Iran belohnt sich mit zwei späten Toren für starke Leistung

Die glücklichen iranischen Fußball-Profis warfen ihren Trainer Carlos Queiroz in die Luft und feierten ihren bewegenden Sieg unter größtem politischen und sportlichen Druck. Der WM-Außenseiter gewann am Freitag im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Wales um Stürmerstar Gareth Bale dank Toren von Roozbeh Cheshmi und Ramin Rezaeian in der achten und elften Minute der Nachspielzeit mit 2:0 (0:0). Nach dem ganz späten Doppelpack gab es bei den Iranern kein Halten mehr. Ausgelassen tanzten sie in Al-Rajjan über den Rasen, im Stadion wurden Lieder zur Party abgespielt.