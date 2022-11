Ausgelassene Feste Arabische Fans feiern bei der WM gemeinsam die Erfolge

In den Nachrichten sendete ein einheimischer TV-Sender am Mittwochabend zunächst einen Ausschnitt aus der Rede der Ungarin Katalin Cseh, die im Europa-Parlament am Montag von der „WM der Schande“ sprach, und direkt im Anschluss das Siegtor der Japaner gegen Deutschland. Man ist genervt, dass die erste WM, die in einem der 22 arabischen Länder stattfindet, die Anerkennung verweigert wird.