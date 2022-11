Zurück im Training Hoffen auf den „Unterschiedsspieler“ Sané

Die TV-Kameras zoomen auf das rechte Knie, als sich Leroy Sané am Spielfeldrand auf einer Kiste sitzend die Schnürsenkel bindet. Die Objektive der Fotografen richten sich am Freitag im Trainingsstadion der Nationalmannschaft ebenfalls auf den Bayern-Profi, den Bundestrainer Hansi Flick so dringend im Alles-oder-nichts-Spiel gegen Spanien gebrauchen könnte. Beim 1:2 gegen Japan fehlte der Bayern-Angreifer, der mit seinem Tempo, seinen Dribblings, womöglich Toren und Vorlagen am Sonntag (20 Uhr/ZDF und MagentaTV) zum deutschen Turnier-Comeback beitragen soll.