Das WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft liegt direkt am Persischen Golf. In Richtung Landesinneren gibt es zunächst sehr viel Wüstenlandschaft. Das Zulal-Wellness-Erlebnis, so heißt es in einer Werbung, basiere auf „sechs Säulen des Wohlbefindens“: Ernährung, Fitness, Spa, Physiotherapie, ganzheitliche Gesundheit und Ästhetik.